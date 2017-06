Biasanya Tampil Seksi, Awkarin saat Berlebaran Bikin Adem

Laporan Wartawan Grid.ID, Tamara Anastasia

BANGKAPOS.COM – Awkarin, selebgram sensasional itu, tampil beda dari biasanya di Hari Raya Idul Fitri.

Wanita yang memiliki nama asli Karin Novilda itu, mengunggah sebuah foto keluarga. Di situ, ia terlihat memakai hijab.

Dari foto tersebut, terlihat Awkarin memakai hijab berwarna cokelat dan berpose bersama kedua orangtua dan adiknya.

Awkarin (paling kanan) unggah foto di Instagram berfoto bersama keluarga ()

"Happy Eid Mubarak everyone, so much love today!”

“Maafin karin ya kalo ada perkataan atau perbuatan Karin dan keluarga yang ngga berkenan dihati kalian :).”

“Alhamdulillah kita semua masih dikasih ngerasain Lebaran dan bulan suci tahun ini,” tulis Awkarin, seperti dikutip oleh Grid.ID, Minggu (25/6/2017).

Nah, penampilan Awkarin kali ini, langsung mendapat respon dari netizen.

Maklum, biasanya Awkarin dikenal sebagai perempuan yang kerap berpakaian seksi.

Awkarin (Instagram)

“Cantik teh pake hijab," cuit akun nurul.khasanah.948.

"Ademmm banget liatnya, happy eid mubarak kak karin!" ujar @_belll19.

"Kak karin kalo hijab cantik @akarin" kata @melaniaaaass_.

Kebanyakan dari netizen tak hanya memuji penampilan Awkarin.

Namun, ada beberapa di antara mereka yang bertanya soal nasib hijab Awkarin pascalebaran.

"Kak karin tetap cantik pakek hijab. Kedepannya mau pakek hijab trs ga?" tanya pemilik akun @kirana_putri_06.