Mengenakan Hijab, Begini Cara Dua Mualaf Cantik Korea Rayakan Lebaran

BANGKAPOS.COM - Hari raya Idul Fitri telah tiba.

Pastinya hari besar ini tak hanya dirayakan muslim di Indonesia saja, tapi juga muslim seluruh dunia.

Termasuk para saudara sesama muslim dari Korea Selatan ini.

Pasti kamu sudah nggak asing lagi dengan dua hijabers cantik asal Korea Selatan ini.

Keduanya adalah mualaf.

Di Korea Selatan memang cukup banyak penduduk yang tidak beragama alias atheis.

Namun kedua gadis ini ternyata memilih untuk menjadi muslim setelah tahu lebih banyak tentang islam.

Ialah Ayana Moon dan Song Bora.

Keduanya masuk Islam dan akhirnya menggunakan hijab untuk menyempurnakan agama islam yang mereka anut.

Pada hari lebaran ini, Song Bora memilih menghabiskan waktunya di Seoul.

Ia terlihat menunaikan shalat ied di Seoul Central Masjid.

Bora mengunggah video ucapan selamat hari raya Idul Fitri melalui akun Instagram miliknya @olaborasong.

Sementara itu berbeda dengan Song Bora, Ayana justru terlihat merayakan Lebaran di Kuala Lumpur, Malaysia.

"Selamat Hari Raya

Have a nice time with your family.

I am really happy to know you guys♥

May Allah bless you guys all." tulis caption @xolovelyayana.

Keduanya sama-sama terlihat cantik dan anggun dalam balutan hijab yang mereka kenakan ya. (TribunStyle.com/Tisa Ajeng)