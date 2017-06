Rahasia Dibalik Istimewa Rendang, Tak Basi Meski Banyak Mengandung Santan

BANGKAPOS.COM - Masakan padang (Minang) merupakan salah satu hidangan favorit banyak orang.

Selain rumah makan padang mudah ditemukan di mana-mana, rasanya yang lezat juga mudah disukai siapa saja.

Maklum saja, masakan padang diolah dengan banyak bumbu dan rempah. Citarasanya sangat pas untuk lidah orang Indonesia yang memang terbiasa dengan bumbu-bumbu.

Yang lebih istimewa, masakan padang juga dikenal awet. Ambil contoh, rendang. Hidangan daging yang sarat rempah ini kerap dijadikan bekal untuk kemping hingga ketika menunaikan naik haji.

Rendang bahkan sudah dijual dalam kemasan kaleng sehingga mudah dibawa ke luar negeri.

Hal ini cukup menimbulkan rasa penasaran. Apa yang bikin rendang tidak cepat basi?

“Mengapa masakan padang yang ditaruh di suhu ruangan tidak basi? Padahal sangat mengandung santan. Itu karena di dalamnya ada lebih dari 16 rempah dan herbs yang bersifat antimikroorganisme,” papar Ervina, Msc., dari Indonesia International Institute for Life Sciences, saat talkshow “Nutrition and Problem in the Modern Diet” yang digelar oleh Istituto Italiano di Cultura, Jakarta, beberapa waktu lalu.