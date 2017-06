Fakta Pengguna Smartphone Otaknya Lebih Lemot, Nggak Percaya, Ini Kata Ahlinya

BANGKAPOS.COM – Telepon pintar memberikan keutungan tersendiri bagi peggunanya. Beragam informasi dan kemdahan lainnya berada dalam genggaman tangan.

Namun, siapa sangka kehadiran telepon pintar juga dapat mereduksi kemampuan otak manusia.

Telepon pintar seperti pacar yang memberi pengaruh buruk. Semakin dekat posisi manusia dengan telepon pintar, semakin berkurang pula kinerja kognitif.

Fakta hasil riset itu dipublikasikan oleh tim peneliti Univerty of Texas, Austin, dalam Journal of Association for Consumer Research Volume 2 April 2017.

“Kami melihat sebuah tren linier yang menunjukkan bahwa semakin telepon pintar lebih menarik perhatian, kapasitas kognitif partisipan yang tersedia menjadi berkurang,” kata salah satu peneliti, Adrian Ward seperti dikutiup Livescience, Selasa (27/6/2017).

Bersama timnya, Adrian melakukan dua kali eksperimen. Pertama, pegguna 520 telepon pintar diminta untuk mengubah telepon pintarnya ke mode diam.

Satu kelompok diminta meninggalkan benda itu di ruangan berbeda. Kelompok lainnya diminta hanya meletakkan telepon pintar di ruangan yang sama, bisa di saku atau tas.

Kemudian, para sukarelawan diminta melengkapi sejumlah rangkaian tes komputer yang mesyaratkan konsentrasi tinggi untuk mencapai skor maksimal.

Hasilnya? Sukarelawan yang meninggalkan telepon pintar mereka di ruangan lain secara signifikan mengungguli nilai partisipan lainnya dengan telepon genggam berada di atas meja, dan sedikit mengungguli nilai partisipan lain yang menaruh telepon genggam di saku atau di dalam tas.

Untuk eksperiman kedua, cara yang sama diterapkan pada 275 sukarelawan.