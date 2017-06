Dikirimi Gambar Pria Telanjang, Wanita Cantik Ini Lakukan Balasan Tak Terduga

BANGKAPOS.COM - Menjadi wanita cantik dan terkenal itu tak semudah dan seindah yang dibayangkan.

Banyak risiko yang harus dihadapi para wanita yang memiliki nama besar.

Mereka harus tahan menghadapi berbagai macam godaan duniawi.

Ini pula yang terjadi pada seorang model pakaian dalam wanita bernama Rebecca McGregor.

Model asal Aberdeen, Skotlandia ini hampir setiap hari menerima foto dari pria yang bahkan belum pernah diajak bicara.

Ya, kedengarannya itu biasa saja.

Tapi bagi wanita berusia 21 tahun, ini tentu menjadi sebuah ketidaknyamanan.

Rebecca McGregor (Facebook/Rebecca McGregor)

Apalagi kalau Rebecca malah mendapat foto vulgar yang tidak diinginkannya.

Gara-gara pengalaman tidak menyenangkan ini, Rebecca sampai membuat tulisan khusus di biodata Instagram pribadinya.

"Do not ask for/send me nudes."