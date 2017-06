Nikmati Liburan Lebaran, Tanjung Pesona Bisa Jadi Pilihan Tepat

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA --Pada saat liburan panjang Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah ini, pantai menjadi destinasi wisata favorit bagi para wisatawan maupun perantau yang tak terlewatkan ketika pulang kampung ke Kabupaten Bangka.

Satu tempat wisata yang ramai dikunjungi wisatawan adalah Pantai Tanjung Pesona Sungailiat.

Pantai ini sangat mudah dijangkau hanya berjarak 45 menit dari Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pangkalpinang.

Wisatawan bisa menikmati keindahan pantai dikelilingi bebatuan granit yang eksotik dan deburan ombak dengan pasir pantai yang putih.

Pantai Tanjung Pesona Sungailiat (bangkapos/alza munzi)

Selain itu juga di Tanjung Pesona Beach Resort and Spa para pengunjung bisa menikmati berbagai olahraga air yang bikin adrenalin naik seperti Cano, Banana Boat, Jet Ski, Fishing At Sea With Speedboat, Fishing at Coral and Speedboat Tour hingga arena permainan anak tersedia di pantai ini.

Bagi wisatawan yang ingin menginap, Tanjung Pesona Beach Resort juga menawarkan hunian hotel dari standar room hingga suite room dengan biaya berkisar antara Rp 600.000 hingga Rp 2 juta dan sejumlah villa/cottage dengan biaya sewa Rp 3,5 juta hingga Rp 3,9 juta.

Bahkan pihak Manajemen Tanjung Pesona menyediakan arena baru yakni Taman Wisata Dolphin Park Tanjung pesona.

Kolam renang di Tanjung Pesona Beach Resort & Spa (bangkapos/alza munzi)

Di resort ini juga para wisatawan bisa menikmati bermacam fasilitas secara gratis di taman wisata ini.

Management Dolphin Park yang menjadi arena wisata keluarga memberikan banyak sekali tambahan fasiliitas. Berbagai macam arena bermain anak anak, arena ketangkasan, banana boat, hingga jetski.