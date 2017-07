Anggun C Sasmi Pernah 2 Kali Ditawari Main Film James Bond

Anggun C Sasmi

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Kualitas vokal Anggun C Sasmi telah diakui oleh industri musik internasional.

Anggun C Sasmi dikenal sebagai penyanyi yang memiliki jenis suara kontralto yang tebal serta teknik improvisasi vokal yang unik.





Pada saat merilis album Snow on the Sahara banyak pengamat musik internasional yang memuji suara Anggun dan sering menyebutnya "Annie Lennox dari Asia".

Sudah puluhan tahun, sejak debut album internasionalnya Snow On The Sahara, Anggun C Sasmi berkarier dan menetap di Perancis.

Bahkan ia pun mendapatkan kewarganegaraan Perancis.

Kesuksesannya itu tak demikian mengubah kepribadian bahkan bentuk fisik si pelantun Tua Tua Keladi ini.

Diakuinya, menjadi diri sendiri adalah kunci kesuksesan bagi Anggun C Sasmi, disamping kualitas bermusik.

"Terakhir, kunci keberhasilan saya karena saya tidak pernah mencoba jadi orang lain," ucap Anggun C Sasmi yang ditemui Grid.ID di sela-sela acara Diaspora Indonesia, di The Hall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu (1/7/2017).

Sebagai wanita Asia yang tinggal di belahan bumi bagian barat, Anggun C Sasmi ternyata bangga dengan perbedaan yang dia miliki.

Ia bangga mulai dari warna kulit hingga rambut yang tak sedikit pun dia ganti.