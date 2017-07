Inilah 5 Pertanyaan yang Kerap Muncul Soal Ukuran 'Mr P'

BANGKAPOS.COM--Ukuran ideal penis memang berbeda-beda di setiap tempat.

Namun, rata-rata kebanyakan pria ingin memperpanjang atau memperbesar ukuran penisnya karena menganggap hal itu bisa memberikan kepuasan kepada pasangannya.

Dorongan atau hasrat para pria untuk memperpanjang dan memperbesar ukuran penis umumnya didorong oleh lima pertanyaan yang sering sekali muncul.

Seperti dilansir dari laman Daily Star, lima pertanyaan tersebut diantaranya.

1. Apakah wanita lebih suka pria dengan penis lebih besar?

Menurut penelitian yang dilakukan di University of California Los Angeles dan University of New Mexico, wanita lebih memilih penis yang panjangnya 6,3 inci (16cm) dengan ketebalan 4,8 inci (12,2 cm) untuk hubungan jangka panjang.

Penelitian yang dipimpin oleh Dr Nicole Prause ini berasal dari 75 responden wanita yang memilih ukuran dan bentuk penis yang mereka inginkan.

Mereka menggunakan 100 phalluses plastik 3D yang kemudian dicetak menyerupai penis, hasilnya para wanita tersebut menginginkan penis berukuran besar dan panjang.

2. Berapa ukuran penis rata-rata?

Panjang rata-rata penis yang tegak di Inggris berukuran sekitar 5,2 inci (13,2 cm) dan lingkar 4,6 inci (11,7 cm). Dan pada suhu normal, penis yang tidak ereksi biasanya berukuran 3,6 inci (9,1 cm) dari ujung ke dasar dan lingkar 3,7 inci dalam lingkar.