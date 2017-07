Kenakan Bikini Super Seksi, Nikita Mirzani Tiba-tiba Muncul di Balik Dinding, Ini Penampakannya

BANGKAPOS.COM - Beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani bikin ulah.

Dalam video yang diunggah di akun sosial medianya, dia menunjukkan sesuatu.

Tanpa segan, dalam video itu dia membuka kancing pakaiannya.

Lalu di hadapan kamera, dia menunjukkan bagian dadanya yang mulus.

Nggak ada komentar dengan apa yang dilakukan itu.

Pasalnya, kolom komentarnya ditutup.

Nikita Mirzani hanya kasih caption video,"Something new.

Stay tuned untuk tau apa yang ada di sini 5 hari lagi."

Kalau dihitung-hitung sekarang tinggal 1 hari lagi dari apa yang dibilang Nikita Mirzani itu.

Buat mengingatkan, single mother ini unggah lagi video di akun sosial medianya.

Nggak hanya baju bagian dadanya saja yang dibuka.

Di dalam sebuah kamar, Nikita Mirzani muncul tanpa menggunakan baju.

Dia hanya pakai bikini berwarna merah.

Dalam adegan di video itu, ada suara seorang laki-laki.

"Red one this time," begitu kata laki-laki tersebut.

Dalam video nakal yang sekarang ini, Nikita Mirzani kasih captionnya seperti ini.

"Maybe I will give you a chance to be in my private room. Find out, only 1 day to go."

Video ini baru diunggah beberapa waktu yang lalu.

Sudah ada 100 ribu lebih warganet yang melihat.(*)