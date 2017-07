Heboh Video Jenazah Jatuh dari Keranda

BANGKAPOS.COM - Jenazah yang sudah terbungkus kain kafan tiba-tiba jatuh dari keranda yang sedang digotong empat laki-laki bersarung.

Rekaman video itu diunggah di jejaring YouTube beberapa waktu lalu.

Pada video itu, tampak segerombolan pengantar jenazahberjalan dikawal satu unit voorijder dengan suara sirine mengaum memecah kerumunan.

Namun, saat empat penggotong sedang berjalan, keranda jebol dan mayat yang akan dikuburkan jatuh ke jalan.

Puluhan warga yang menonton pun berteriak karena si penggotong keranda tetap berjalan.

Mereka tidak menyadari bahwa jenazah yang dibawa jatuh.

Video ini sempat menarik perhatian media asing, mirror.uk.

Media Inggris itu menulis judul “Body falls out of coffin during funeral procession as shocked mourners watch in horror” tentang video yang yang diunggah akun Go News itu.

