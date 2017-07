Media Asing Soroti Pernikahan Brondong dengan Nenek 71 Tahun di OKU

BANGKAPOS.COM - Pernikahan anak di bawah umur dan nenek di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Minggu (2/7/2017), menjadi sorotan dunia.

Siapa nyana, pernikahan Selamat Riyadi (16) dan nenek bernama Rohaya (71) sempat viral dan menjadi bahan perbincangan di masyarakat Indonesia.

Bahkan, saking cinta, keduanya mengancam bakal mengakhiri hidup jika cinta mereka tidak dipersatukan dalam sebuah ikatan pernikahan.

Selamat dan Nenek Rohaya (SRIPOKU.COM)

Tak disangka, 2 hari setelah 'hari bahagia' tersebut, pernikahan dua insan yang berbeda 16 tahun itu menjadi sorotan dunia.

Berdasarkan pantauan TRIBUNNEWS.com, ada sejumlah media asing yang memberitakan pernikahan itu.

Mereka pun memberikan pernikahan tersebut dari sudut pandang yang berbeda-beda, mulai dari ancaman bunuh diri hingga sosok beda usia itu.

Laman media asal Inggris, Daily Mail, misalnya, mengangkat tentang ancaman bunuh diri yang dilayangkan pasangan tersebut.

Mereka membuat headline dengan judul "Boy, 16, 'marries 71-year-old woman in Indonesia after the completely in love couple threatened to kill themselves if their union was blocked'"

(Remaja 16 Tahun Menikahi Nenek 71 Tahun di Indonesia setelah Mengancam Akan Bunuh Diri Jika Cinta Mereka Tidak Dipersatukan--RED)

Pun demikian dengan laman media Inggris yang mengkat pula soal ancaman bunuh diri tersebut.

Judulnya: "Boy, 16, marries 71-year-old woman after couple threaten suicide pact if their families didn't allow wedding."

(Remaja 16 Tahun dan Nenek 71 Tahun Menikah setelah Mengancam Bunuh Diri Jika Keluarga Tidak Menyetujuinya--RED)

Sementara, laman situs Metro.co.uk menyebut sosok mempelai pria sebagai toy-boy bagi nenek tersebut.

Judul berita mereka: 'Woman, 71, marries her 16-year-old toy boy in Indonesia.'