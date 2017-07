Beyonce Lahirkan Anak Kembar, Namanya Terinspirasi dari Penyair Muslim

BANGKAPOS.COM - Penyanyi Beyonce kabarnya memilih nama spesial yang terinspirasi dari seorang penyair muslim untuk bayi kembarnya.

Juni lalu, Beyonce melahirkan anak kedua dan ketiganya dengan penyanyi rap Jay-Z, yang diberi nama Rumi Carter dan Sir Carter.

Bayi kembar tersebut menjadi adik dari putri pertama Beyonce dan Jay-Z, Blue Carter, yang kini berusia lima tahun.

Nama bayi kembar itu telah didaftarkan hak ciptanya oleh kedua orangtua mereka, sama seperti nama Blue Ivy, pada 26 Juni.

Namun, nama bayi kembar itu kerap mencuri perhatian publik, sebab dikatakan terinspirasi dari penyair muslim Jalaluddin Al-Rumi.

Seperti nama Rumi, yang disebut terambil dari nama penyair ternama di abad 13 itu.

Sedangkan, nama Sir dikatakan terinspirasi dari potongan syair Jalaluddin Al-Rumi yang sangat terkenal.

"Bring the pure wine of love and freedom. But sir, a tornado is coming. More wine, we'll teach this storm A thing or two about whirling," demikian bunyi syairnya.

Jalaluddin Al-Rumi merupakan penyair yang karyanya paling laris di AS, meski kebanyakan ditulis lebih dari 800 tahun lalu.

Atas karya dan pengaruhnya, Jalaluddin Al-Rumi dan kehidupannya hendak dibuatkan film oleh penulis naskah Hollywood David Franzoni.

Nama Rumi Carter dan Sir Carter telah didaftarkan hak ciptanya untuk berbagai produk, termasuk parfum, kosmetik, dan sejumlah perlengkapan anak.

