Artis Ini Punya Bentuk Bibir 'Busur Cupit' Orgasme Bisa 12 Kali Bikin Pria Tak Berdaya

BANGKAPOS.COM - University of the West of Scotland baru-baru ini merilis sebuah penelitian yang menarik tentang hubungan antara bentuk bibir wanita dengan agresivitas seksual.

Hasil menunjukkan bahwa busur Cupid yang berbentuk bibir dianggap sebagai bentuk yang terbaik dalam kehidupan seks.

Bentuk bibir seperti ini diyakini memiliki kemampuan mencapai orgasme 12 kali lebih tinggi dari perempuan dengan bentuk bibir lain.

Seperti apakah bibir dengan bentuk “busur Cupid” itu?

Para peneliti menjelaskan bahwa ia memiliki bentuk menonjol, tajam mengangkat ‘tuberkulum’ bibir atas mereka.

Misalnya seperti bibir selebriti dunia Kate Moss, Kim Kardhasian dan Rihanna.

Mereka diyakini lebih mudah menarik lawan jenis.

Penelitian dilakukan pada 258 wanita berusia antara 18 – 35 tahun.

