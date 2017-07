Khloe Kardashian Blak-blakan Ungkap Pengalaman Seks Pertamanya di Usia 15 Tahun

BANGKAPOS.COM--Siapa yang tak mengenal sosok Khloe Kardashian?

Ah, bagi kamu pencinta fashion dan serial reality show, kamu pasti tahu wanita cantik seksi dengan bokong aduhai yang turut memeriahkan program ‘Keeping Up with The Kardashian’.

Nama Khloe bukanlah sosok baru dalam dunia pertelevisian di Hollywood.

Seperti sang mama dan sang kakak plus kedua adik tirinya, Khloe Kardashian merupakan anggota sosialita Hollywood Kardashian-Jenner yang selalu diburu paparazzi kemana pun ia pergi.

Khloe Kardashian. (E! Online)

Tak hanya latar belakang keluarga, kisah asmara dan kehidupan pribadi plus penampilannya, Khloe Kardashian pun dielu-elukan banyak wanita berkat bentuk tubuhnya.

Yap, para wanita dari keluarga Kardashian berhasil mematahkan banyak anggapan orang bahwa waniata yang cantik dan seksi adalah mereka yang bertubuh kurus langsing.

Khloe beserta Kim Kardashian yang diisukan menjalani metode operasi plastik di tubuhnya, termasuk di bokong juga kerap dikaitkan dengan penampilan seksi terbuka bahkan hingga telanjang untuk beberapa pose pemotretan.

Kali ini, Khloe menceritakan soal kehidupan seksnya, seperti yang dikutip Grid.ID dari berbagai sumber seperti Dailymail dan Mirror UK.

Senin lalu, wanita berusia 31 tahun bertinggi 168 cm ini membeberkan rahasianya seputar seks dan percintaan, seperti yang ia bagian di situs pribadinya, khloewithak.com

“Aku kehilangan keperawanan di usia 15 tahun. Sangat tidak lucu kehilangan keperawanan kamu, rasanya aneh dan takut serta menyakitkan dan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya,” ungkapnya kepada E! Reality Princess.