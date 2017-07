Mariah Carey Malu Besar, Belanja Tas LV, Kartu Kredit Malah Kena 'Reject'

HAL memalukan terjadi pada penyanyi terkenal Mariah asal Amerika Serikat, Mairah Carey.

Baru-baru ini, penyanyi berusia 47 tahun ini terpaksa menahan malu dikarenakan kartu kredit yang dimilikinya.

Hal itu terjadi ketika sedang berbelanja barang mewah, kartu kredit yang dimilikinya itu justru 'reject' alias ditolak.

Menurut sumber, pelantun hits 'All I Want for Christmas Is You' itu berbelanja di butik Rodeo Drive.

Ketika hendak membayar salah satu barang bermerek Louis Vuitton (LV), kartu kreditnya tidak 'diterima'.

"Mariah awalnya menyangka kartu kreditnya ditolak hanyalah secara tidak sengaja. Setelah tiga kali percobaan, ia masih tidak berhasil. Mariah merasa sangat malu," ucap sumber seperti yang dilaporkan Aceshowbiz. Sebagaiman dikutip dari utaranews.

Mau tidak mau, akhirnya Mariah Carey dan pembantunya terus keluar dari butik tersebut dan pergi mengambil uang tunai.

