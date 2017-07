Oknum Guru Ngaku Sudah Transfer Uang Damai ke Pengacara

Laporan Wartawan Bangka Pos Ryan A Prakasa

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- DS, oknum guru SMKN 4 Pangkalpinang angkat bicara soal kesepakatan damai antara dirinya dengan dua siswanya, Jf dan An, yang jadi korban penganiayaan.

"Sudah saya serahkan semua uang senilai Rp 20 juta itu untuk diberikan kepada korban," kata DS saat dihubungi bangkapos.com melalui ponsel, Sabtu (8/7/2017) siang.

DS menjelaskan, proses penyerahan uang itu tidak sekaligus melainkan secara bertahap.

"Waktu itu sebelum penandatanganan surat kesepakatan damai atau sebelum lebaran saya sempatkan serahkan uang sejumlah Rp 3 juta sebagai bentuk kepedulian saya untuk anak-anak itu (Jf & An--red) lebaran Idul Fitri kemarin," terangnya.

Uang tersebut diserahkan DS melalui penasihat hukum korban, Ade P Daniswara SH.

"Karena dia (Ade P Daniswara--red) kan pengacara korban, maka saya serahkan ke dia melalui transfer ke rekening LBH itu," katanya.

Selanjutnya, setelah DS dan pihak korban menandatangani surat kesepakatan damai, sisa kekurangan uang damai senilai Rp 17 juta diserahkan DS kepada pengacara tersebut.

Kesepakatan damai ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2017 pukul 20.00 WIB.

"Kesepakatan damai itu tak cuma damai secara kekeluargaan namun termasuk rencana untuk pencabutan laporan di kepolisian itu," kata DS.

Sekadar diketahui, Jf (16) korban kekerasan oknum guru SMKN 4 Pangkalpinang merupakan keponakan H Sukarto yang menetap di Pintu Air, Kota Pangkalpinang. Jf sendiri diketahui anak piatu dan kini Jf ikut bersama pamannya,H Sukarto.

Sementara An (16) siswa SMKN 4 Pangkalpinang yang juga merupakan korban oknum guru itu, merupakan putra kandung dari Dadang Rukmana (60). An saat ini diketahui menetap sementara bersama keluarganya di sebuah rumah berukuran 4 x 4 meter persegi di lingkungan gudang yang terletak di kawasan Jalan Soekarno - Hatta, Pangkalpinang. An sendiri merupakan seorang anak piatu karena ibu kandungnya telah meninggal dunia.