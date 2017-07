Astaga, Celine Dion Nekat Tampil Tanpa Sehelai Benang di Vogue Magazine

KABAR terbaru datangnya dari penyanyi terkenal Celine Dion.

Celine Dion membuktikan usia bukan penghalang untuk tampil dalam satu sesi fotografi.

Belum lama ini, penyanyi yang cukup populer dengan lagu My Heart Will Go On nekat tampil tanpa sehelai benang yang menutupi tubuhnya untuk sebuah fotografi majalah Vogue. sebagaimana dikuitp dari utaranews.

Meski Celine Dion sudah mencapai 49 tahun, penyanyi tersebut tetap nampak nyaman dengan aksinya itu.

Melalui foto yang diunggah di akun Instagram Vouge, terlihat Celine Dion sedang duduk di sebuah kursi tanpa mengenakan sehelai benangpun.

celine dion (utaranews)

Namun Celine hanya menutupi bagian intim tubuhnya itu dengan tangan dan kaki saja.

