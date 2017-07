Gara-gara Kelakuan Ayu Ting Ting Cs, Bos ANTV Ancam Pecat Para Artis Pesbukers

BANGKAPOS.COM - Bos ANTV tiba-tiba meluapkan kemarahannya di instagram menyusul tingkah laku para pemain Pesbukers.

Dia bahkan mengancam akan memecat para artis Pesbuker jika tidak mengubah sikap.

Tampaknya sang bos marah diduga disiplin waktu para pemain sangat kurang.

Hal itu ditunjukkan dari kata-katanya dengan tulisan huruf kapital dilengkapi dengan kata seru.

Postingan @otis__hahijary di sosial media, cukup menggambarkan sebuah kegeraman yang luar biasa.

Tidak hanya 1 postingan, pemilik akun yang diketahui sebagai Managing Director stasiun televisi ANTV sampai diunggah 2 kali.

Dalam postingan Otis, memposting tulisan bergambar dan berbunyi,

"TO WHOM IT MAY CONCERN, IF YOU WANT TO EARN MY RESPECT YOU BETTER RESPECT ANTV AND ME!!!!!! OR ELSE.....!!!!!!!!.

Kalau tulisan itu diterjemahkan maka isinya,

KEPADA SIAPA SAJA YANG BERKEPENTINGAN, JIKA ANDA INGIN SAYA HORMATI SEBAIKNYA ANDA HORMATI ANTV DAN SAYA!!!!!!ATAU.....!!!!!!!!