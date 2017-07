Setelah Kemarahan Bos ANTV, Ayu Ting Ting Hilang dari Pesbuker

BANGKAPOS.COM--Selasa (11/7/2017) pedangdut Ayu Ting Ting kembali tidak tampak di acara Variety Show 'Pesbukers' yang tayang di ANTV.

Seperti pantauan Grid.ID yang menyambangi langsung studio 'Pesbukers', semua tampak seperti biasa walau tanpa Ayu Ting Ting.

Pemain lain, seperti Ruben Onsu, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Eko Patrio, Zaskia Gotix, dan Vega Darwanti tampak seperti biasa berakting di depan layar kaca.

Diketahui, sudah dua hari ini seusai libur lebaran, Ayu Ting Tingsudah tidak ada di acara 'Pesbukers'.

Ketidakhadirannya tersebut memang masih simpang siur, apakah dirinya diberhentikan, mengundurkan diri, atau hanya izin sementara.

saat ini, Grid.ID coba menghubungi pihak Pesbukers, Ayu Ting Ting dan juga Eko Patrio selaku pemilik rumah produksi Ekomando, dimana Pesbuker merupakan produksinya.

Namun, semuanya seakan kompak enggan menjawab pertanyaan tersebut.

Selain itu, pihak keamanan stasiun televisi tersebut juga melarang awak media untuk mewawancarai langsung artis dan juga produser acara 'Pesbukers'.

Sebelumnya, Managing Director Antv, Otis Hahijary melalui akunnya pada Instagram @otis__hahijary.

Pada Minggu (9/7/2017), Otis memosting tulisan bergambar dan berbunyi, "To whom it may concern, if you want to earn my respect, you better respect Antv and me!!!!!! or else.....!!!!!!!!" (Kepada siapa saja berkepentingan, jika Anda ingin dihormati, sebaiknya menghormati Antv dan saya !!!!!! atau lainnya).