Raffi dan Caca Akur, Ayu Ting Ting Tulis 'Alone Is Better' Nettizen Sebut Galau Tingkat Dewa

BANGKAPOS.COM - Gosip didepaknya Ayu Ting Ting dari acara komedi Pesbukers hingga kini masih hangat dibicarakan.

Tanggapan dari berbagai artis dan orang terdekat Ayu seolang membenarkan rumor tersebut.

Ditambah dengan kabar membaiknya hubungan Raffi Ahmad dan Caca Tengker.

Seolah menjadi petunjuk selesainya gimmick para pengisi Pesbukers ini.

Akan tetapi beberapa pihak masih belum bisa memastikan hal ini benar adanya.

Pasalnya Ayu Ting Ting belum mengeluarkan keterangan apapun.

Akan tetapi pada 12/7/2017, malam Ayu mengunggah sebuah foto Instastory.

Tampak sebuah jalan dan kap mobil.

Tampaknya Ayu sedang menyetir sendirian di jalan.

"Alone is better" tulis Ayu.

Langsung hal itu ditanggapi netizen sebagai kode bahwa Ayu sedang galau.

@citralawiana "Galaauu tingkaat dewaaa "

@apurodaito "Alone karena ga ada teman apalagi pasangan? Makanya attitude diubah dulu deh pok"

@mrs._glay "Kyanya dia uda putus x ama rafi apa lagi nge gimmik"

@mdsshantyyy_w "makanya jgn kebanyakan gimik"

@ulfahnurfa "Ko saya makin yakin ini gimmick ya wkwk"

Sinta Manila/TribunStyle.com