Ini Dia 15 Video yang Paling Banyak Ditonton di Youtube, Adakah yang Jadi Favorit Anda

BANGKAPOS.COM--Records are meant to be broken - Terry Vaughn."

Kutipan ini telah terbukti lagi setelah lima tahun, karena YouTube akhirnya melihat perubahan di tempat pertama daftar video yang paling banyak ditonton.

Tahun 2012, Gangnam Style yang dirilis PSY menjadi video paling fenomenal karena ini adalah video pertama yang mendapatkan 10 juta orang menyukai dan 1 miliar streaming di platform berbagi video terbesar.

Dikutip dari laman Wittyfeed, video ini telah kehilangan posisinya di nomor satu video paling banyak ditonton pada 11 Juli 2017.

Jadi sekarang, kamu pasti bertanya-tanya lagu mana yang telah memecahkan rekor dan menyingkirkan Gangnam Style dari posisi puncak?

Ini adalah daftar di mana kamu bisa menemukan video yang paling banyak ditonton di YouTube.

Jadi lihat daftarnya, dan mungkin ada di antara 15 lagu ini ada dalam daftar lagu favorit kamu sepanjang masa.

15. Katy Perry- Dark Horse Ft Juicy J

Video klip dari lagu berjudul Dark House ini dipublikasikan 20 Februari 2014. Hingga saat ini, video ini sudah ditonton sebanyak 1,995,088,845 kali dan disukai sebanyak 5,879,389.

Video klip yang disutradarai Matthew Cullen itu mengambil konsep budaya Mesir kuno.