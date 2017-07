Ini Materi Tes Fisik Penerimaan CPNS Tenaga Sipir Kemenkumham

BANGKAPOS.COM - Pemerintah resmi membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) dan Mahkamah Agung.

Untuk dua lembaga itu, total lowongan CPNS yang dibuka sebanyak 19.210 lowongan.

Perinciannya, 1.684 CPNS untuk Mahkamah Agung (MA) dan 17.962 kursi CPNS di Kemenkuham.

Untuk Kemenkumham, 14.000 kursi diantaranya dibuka untuk lulusan SMA sederajat dengan formasi penjaga tahanan atau lapas.

Nah, untuk Anda yang hendak mendaftar formasi penjaga lapas ini ada baiknya Anda mempersiapkan fisik sejak saat ini.

Hal ini lantaran setelah lolos seleksi administrasi dan seleksi kompetensi dasar, Anda akan menghadapi seleksi kompetensi bidang (SKB).

Dikutip dari laman menpan.go,id, seperti sudah diumumkan Panitia Seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM, untuk pelamar dari lulusan SLTA sederajat, khususnya untuk penjaga tahanan, SKB akan dilakukan dengan kesamaptaan.

Apa itu tes kesamaptaan? Tes kesamaptaan adalah salah satu tahap seleksi hampir sama dengan melakukan tes fisik atau tes kesehatan yang diikuti calon pelamar.

Tes kesamaptaan terdiri dari beberapa jenis.

Diantaranya seperti lari, push up, sit up, pull up dan chining, dan shuttle run.