'Sedetik pun telat, usir' Ayah Ayu Ting Ting: Emang Anak Ayah Kambing, Digituin?

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Terjawab sudah bahwa hengkangnya Ayu Ting Ting dari Pesbukers memang berkaitan dengan sindiran Otis Hahijary selaku Managing Director ANTV melalui sejumlah unggahan di Instagramnya.

Tatkala sampai disindir terkait kedisiplinan waktu hadir, apakah pemilik nama asli Ayu Rosmalina itu memang telah kerap datang terlambat ke acara Pesbukers?

Mengenai itu, Abdul Rozak, ayah Ayu Ting Ting, tak menampiknya.

"Kan, bukan Ayu doang yang telat," jawab Abdul Rozak, Jumat (14/7/2017), ketika ditanya apakah Ayu Ting Ting memang telah kerap datang terlambat.

"Ayu telat juga karena ada kerjaan. Tapi, alhamdulillah, sejauh ini nggak pernah sampai telat berapa segmen. Ninggalin berapa segmen, nggak pernah. Ayu orang yang disiplin juga, dia tanggung jawab untuk masalah kerja. Biarin, deh, (tak lagi jadi pengisi acara Pesbukers) yang penting Ayu sehat, rezekinya, insya Allah, bertambah," lanjut Abdul Rozak.

Seperti yang telah diberitakan, Abdul Rozak telah berujar pula mengenai hengkangnya Ayu Ting Ting dari Pesbukers.

Dikisahkan Abdul Rozak, ketika itu, Ayu Ting Ting yang tengah berada di Solo, Jawa Tengah, dalam rangka tampil pada sebuah acara off air memang berpotensi terlambat datang ke acara Pesbukers.

Pada saat yang sama, Otis Hahijary mengunggah foto yang memuat tulisan, "To whom it may concern, if you want to earn my respect, you better respect ANTV and me! Or else...!"

Dari unggahan tersebut, Otis Hahijary seakan menyindir seseorang atau lebih untuk menghargai dirinya dan ANTV jika seseorang atau lebih tersebut juga ingin dihargai.