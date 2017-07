Viral, Kisah Menyentuh Wanita yang kehilangan 3 Anak Sekaligus Hanya Dalam Waktu 4 Tahun

BANGKAPOS.COM--Kehilangan anak, orangtua mana yang tidak merasa hancur?

Apalagi jika anak tersebut begitu diidam-idamkan kehadirannya.

Perasaan hancur karena kehilangan anak kandung juga pernah dialami oleh wanita cantik bernama Trias Dwi Panca ini.

Tak hanya sekali, ia bahkan harus mengalami 3 kali kehilangan.

Kisah menyentuhnya itu kemudian diceritakan oleh seorang pengguna Facebook bernama Prasetiawati Wahyu.

Diposting pada 14 Juli 2017 kemarin, cerita itu kini menjadi viral dan telah dibagikan hingga 30 ribu kali lebih.

Berikut adalah ceritanya:

"Ketika kamu sedikit lelah menjadi seorang ibu, bacalah ini.

Kisah nyata dan sudah di acc oleh Trias Dwi Panca untuk ditulis. Feel free for like and share.

Sepasang Sayap yang Menunggu Bunda di Surga

Kata orang, rasanya kehilangan buah hati adalah seperti hilang separuh nyawa. Mereka bohong, karena rasanya lebih sakit daripada itu.

Aku gila saat kehilangan Kevin, anak pertamaku, anak lelaki yang ditunggu oleh segenap keluarga.

Waktu pertama mengetahui kalau aku hamil, aku sangat bahagia. Suamiku tidak pernah berhenti mencium perutku setiap hari.

Semua vitamin yang dokter berikan, susu hamil, dan lainnya tidak pernah telat aku konsumsi.