Inilah Daerah Terparah Diterjang Banjir di Beltim

BANGKAPOS.COM, BELITUNG -- Kapolda Bangka Belitung Brigjen Pol Anton Wahono bersama Kapolres Belitung AKBP Sunandar dan Bupati Belitung Sahani Saleh (Sanem) memantau daerah banjir di Belitung Timur melalui udara, Selasa (18/7/2017) sore.

Rombongan Kapolda menaiki helikopter milik BNPB Sumatera Selatan (Sumsel) untuk melihat lokasi banjir dari udara.

Kondisi terparah banjiir berada di Kecamatan Gantung, Belitung Timur (Beltim).

Rombongan take off dari Bandara H AS Hanandjoeddin Tanjungpandan dan kembali ke tempat yang sama.

Berikut foto - foto dokumentasi dari pantauan udara yang diambil oleh Kapolres Belitung AKBP Sunandar menggunakan smartphone miliknya:

Banjir menggenangi wilayah Kecamatan Gantung Belitung Timur difoto dari atas helikopter BNPB Sumsel. (Dokumen Pribadi Kapolres Belitung AKBP Sunandar)

(Pos Belitun/Disa Aryandi)

