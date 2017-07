Mantan Pacar Meninggal Dunia, Instagram Awkarin Banjir Ucapan Duka

BANGKAPOS.COM - Tiba-tiba saja posting-an terakhir Awkarin dibanjiri ucapan duka.

Dalam posting-annya tersebut, terlihat Awkarin sedang tidur bersandarkan sebuah bantal putih.

Ia pun memegang setangkai bunga mawar berwarna putih yang kemudian ditaruhnya di wajahnya.

"love and lust.

by @ekymeky

styled by @_gilygily"

Tulis Awkarin dalam posting-annya.

Dilihat dari komentar netizen yang ditinggalkan, banyak ucapan duka ditemukan di sana.

Kebanyakan komentarnya berisi ucapan duka kepada mantan kekasih Awkarin, Oka Mahendra.

Oka Mahendra sendiri merupakan pemilik Takis Entertaiment.

Sebelumnya Awkarin dan Oka Mahendra sempat menjalin hubungan cinta.