Sekcam Sungailiat Buat Inovasi Baru, Lauching Si Paten On Way

Sekretaris Camat Sungailiat Rismi Wira Madona ketika melauching Si Paten On Way yakni sistem informasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan berbasis online dan sms gate away pada Kecamatan Sungailiat Tahun 2017, Rabu (19/7/2017) di Ruang Pertemuan Kantor Camat Sungailiat.

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pihak Kecamatan Sungailiat meluncurkan inovasi baru dengan melaunching Si Paten On Way yakni sistem informasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan berbasis online dan sms gate away pada Kecamatan Sungailiat Tahun 2017, Rabu (19/7/2017) di Ruang Pertemuan Kantor Camat Sungailiat.

Inovasi ini dirancang oleh Sekretaris Camat Sungailiat Rismi Wira Madona sebagai sistem informasi yang dikembangkan secara menyeluruh untuk memudahkan pelayanan Paten online secara efektif dan efisien.

Dengan demikian masyarakat tidak perlu datang ke kantor camat Sungailiat cukup membuka website sipaten.sungailiat.bangka.go.id. Kemudian mengisi formulir baik SITU, SIUP, TDP, TDI maupun rekomendasi HO. Sedangkan perizinan lainnya masih dilakukan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bangka.

"Memang kami memudahkan masyarakat dengan membuat terobosan yang merupakan proyek perubahan Sekretaris Camat Sungailiat dalam rangka Diklatpim III di LAN Jatinangor. Kami harus membuat inovasi untuk kecamatan. Mudah-mudahan Si Paten On Way bermanfaat untuk masyarakat," kata Rismi saat lauching Si Paten On Way.

Menurutnya, Kecamatan Sungailiat ini berada di ibukota kabupaten dimana tingkat layanan tinggi penduduknya padat sehingga terkadang tidak bisa dilayani secara optimal.

Untuk itulah guna memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat jika tidak sempat atau ada kesibukan sehingga sulit datang ke kantor camat bisa menggunakan media online tersebut.

Selain lebih mudah, guna Si Paten online ini juga sebagai media informasi kegiatan di Kecamatan Sungailiat, untuk pengaduan masyarakat atau e-komplin, atau masyarakat yang ingin memberikan laporan.

Pengaduan atau laporan masyarakat nanti akan ditindaklanjuti pihak kecamatan sesuai Standar Operating Procedure (SOP) yang telah mereka buat.

"Nanti akan ada jawaban untuk tindak lanjut dari penyelesaian laporan masyarakat itu sendiri," jelas Mantan Lurah Sungailiat ini.