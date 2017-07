Jelang Ajal Mantan Pacar Awkarin Murung dan Ogah Makan

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - CEO Takis Entertaiment, Oka Mahendra Putra sempat dikabarkan meninggal karena bunuh diri.

Namun, sang ayah langsung membantah kabar tersebut.

Dalam wawancara singkat, ayah dari almarhum Oka mengklarifikasi kabar putranya meninggal lantaran bunuh diri.

Sang ayah justru mengungkap fakta lain tentang kondisi anaknya.

Selama dua bulan terakhir, Oka lebih sering merenung dan enggan menyantap apapun.

"Oh, no no no! (tidak bunuh diri)," kata ayah Oka ditemui usai pemakaman sang putra di komplek pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat, Rabu (19/7/2017).

Pria yang saat pemakaman mengenakan baju putih dan memakai kaca mata bening itu, hanya mengisyaratkan kalau mantan pacar selebgram Awkarin itu seakan terbebani akan sesuatu.

"Dia collapse by design, karena teman-temannya," lanjut dia.

