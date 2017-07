Kalam Kudus Gelar Training English Bible Camp di Tanjung Pesona

Laporan wartawan Bangkapos, Herru W



BANGKA, BANGKAPOS.COM - Sekolah Kalam Kudus Pangkalpinang dan Palm Kids bekerjasama dengan New Castle Institute Jakarta menggelar training English Bible Camp.



Training diberikan langsung oleh tim ahli dari Amerika Serikat dan Inggris yang berlangsung selama tiga hari, Selasa (18/7) hingga Kamis (20/7) di Tanjung Pesona Beach Resort and Spa, Sungailiat, Bangka.



Tim pembicara dipimpin langsung oleh Direktur New Castle Institute, Mr. Christiano Alfin yang membawa tim ahli beranggotakan Mr. William Hogan dari Inggris dan Ms Michelle Mc Daniels dari Amerika Serikat.



Ibu Dian Kepala Sekolah Kalam Kudus Pangkalpinang mengatakan kegiatan dengan tema “Bible Fun” ini bertujuan agar para murid mencintai firman Tuhan sejak remaja melalui acara English Bible Camp dengan suka cita.



“Melalui acara English Bible Camp ini, para murid dilatih mengembangkan kapabilitas dan spiritualitasnya,” ujarnya kepada Bangkapos.com, Minggu (23/7/2017).



Ia menambahkan, acara English Bible Camp dapat menggali talenta yang dipercayakan Tuhan dan membangun kerja sama serta berani mewujudkannya melalui berbagai cara seperti Treasure Hunt, Kalam Kudus Got Talent dan workshop mengubah mimpi menjadi kenyataan.





Pada saat yang sama, juga diadakan training pembelajaran dengan tema “Active Learning” yang dipimpin oleh Ibu Cherry Gunawan, M.Edu, trainer dari Dirjen Dikdas Kemdikbud. (*).