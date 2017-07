Tertarik Mencoba, Panen Lada Kini Bisa Dilakukan Di Teras Rumah Kita

BANGKAPOS.COM--Lada atau merica adalah bumbu utama. Pemakaian dan konsumsinya paling tinggi di dunia dibandingkan dengan tanaman rempah lain.

Oleh karena itu, lada dijuluki ”raja rempah”. Tahukah Anda bahwa lada bisa dibudidayakan di teras rumah kita?

Konsumsi lada sebenarnya relatif kecil. Sesuai Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi lada rata-rata 0,13 kilogram per kapita per tahun, rata-rata hanya tumbuh 1,29 persen per tahun selama kurun 2002-2014.

Salah seorang petani sahang melihat perkembangan bibit lada polibek miliknya, Jum'at (7/10) (Bangkapos.com/Nordin)

Tahun ini, konsumsi diperkirakan 0,156 kilogram atau 156 gram per kapita.

Dengan konsumsi sebesar itu, kebutuhan setiap orang sebenarnya bisa dipenuhi dari satu pot lada perdu.

Berdasarkan penelitian Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balittro), produksi lada perdu bisa mencapai 200-500 gram per tanaman usia 2-3 tahun, cukup untuk 2-4 anggota keluarga.

Syakir dalam Monograf Tanaman Lada menyebutkan, bibit lada perdu diperoleh melalui setek cabang primer dan sekunder tanaman lada.

Metode ini dianggap lebih menguntungkan karena kebutuhan lahan dan biaya perawatan lebih kecil dibandingkan dengan cara budidaya umumnya di kebun dengan tiang atau tajar panjat.

Lada perdu juga bisa menjadi solusi mengatasi keterbatasan lahan perkotaan.

Sebab, lada ditanam di pot atau polybag di teras, pekarangan, atau atap rumah.