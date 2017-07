Gugat Cerai David Noah, Gracia Indri Malah Habiskan Waktu Bareng Aktor Ganteng India

BANGKAPOS.COM - Rumah tangga Gracia Indri dengan personel band NOAH, David memang telah di ujung tanduk.

Secara mengejutkan pada 4 Juli lalu, Indri telah mendaftarkan gugatan cerainya terhadap David ke Pengadilan Negeri Bandung.

Bermacam spekulasi pun muncul terkait penyebab retaknya rumah tangga kedua pesohor ini.

Salah satunya yang paling santer terdengar adalah adanya wanita lain yang mewarnai rumah tangga keduanya.

Tak mau berlarut-larut dalam kesedihan, Gracia Indri pun memilih untuk bahagia dan fokus pada pekerjaannya.

Ia bahkan terlihat menghabiskan waktu bersama dengan aktor tampan asal India, Vishal Singh baru-baru ini.

Bukan tanpa alasan, keduanya ternyata memang tengah off air bersama di Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Gracia Indri bersama aktor tampan asal India, Vishal Singh. (Instagram)

Dari Instagram Indri pada Minggu (23/7/17) siang terlihat kebersamaan Indri dan Vishal Singh.

"Palembang !!!!!! Cu next time ... Thx to you @vishal.singh786."

Bersama manager dan Vishal, Indri yang memakai baju warna kuning emas terlihat sangat bahagia.