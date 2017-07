Modal Handphone, Dua Siswi Ini Bisa ke Amerika Gratis Pula, sampai Rela Tunda Lulus Sekolah

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA --Siapa sangka, dari hanya meng-klik satu tombol daftar dari layar lima inchi di layar handphone, dua remaja asal Kabupaten Bangka, Fathoyya Vya Azzahra Siswi SMAN 1 Sungailiat dan Sekar Octa Frianti, Siswi SMAN 1 Pemali berhasil mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengikuti program beasiswa belajar di Negeri Adidaya, Amerika Serikat.



Mereka berhasil lolos seleksi Program KENNEDY LUGAR - Youth Exchange and Study (KL-YES). Program ini merupakan program beasiswa penuh yang diberikan oleh US Department of State kepada siswa SMA, pesantren atau sederajat melalui AFS USA bekerjasama dengan Yayasan Bina Antar Budaya.

Yayasan Bina Antar Budaya didirikan tanggal 2 Mei 1985 oleh Taufiq Ismail, Tanri Abeng, Irid Agoes, Kartono Mohamad, dan Sophie Gunawan Satari.

Program ini bertujuan meningkatkan dan menjembatani pemahaman dan saling pengertian antara masyarakat Amerika Serikat dengan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.

Program KL-YES lebih menekankan pada pengembangan keterampilan kemandirian dan kepemimpinan. Peserta Program KL-YES dari Indonesia diharapkan dapat menjadi duta bangsa yang menjembatani masyarakat Amerika Serikat untuk lebih mengenal tentang Indonesia berikut hidup serta kebudayaannya dan sebaliknya, sehingga timbul persahabatan serta saling pengertian di antara dua bangsa.

Menurut Fathoyya, untuk dapat mengikuti Program KL-YES mereka harus melalui berbagai tes, mulai dari seleksi berkas, tes tertulis, interview, dinamika kelompok, menulis essay Bahasa inggris dan tes ELTIS.

"Di kelas 10 kita daftar, kelas 11-nya kita berangkat. Kita juga mikir kuat nggak kira-kira kita ninggalin sekolah, ninggalin zona nyaman kita, ninggalin orang tua. Setelah dilihat-lihat lagi kayaknya lebih banyak benefit dari kerugian. Kerugiannya paling nggak lulus SMA bareng angkatan kami tapi benefitnya banyak, pengalaman dari seleksi nasional saja kita sudah tahu bagaimana harus bersikap dengan orang asing, attitude kita dan menambah wawasan. Dari situ kita lebih yakin untuk ikut progran ini," ungkap Fathoyya yang harus cuti sekolah selama 10 bulan untuk mengikuti program KL-YES, kepada bangkapos.com, Selasa (25/7/2017),di Ruang Kerja Kepala Bappeda Kabupaten Bangka Pan Budi Marwoto.

Rencananya, kedua pelajar ini mengikuti masa karantina di TMII Jakarta pada tanggal 30 juli sampai 4 Agustus 2017 nanti untuk pembekalan.

Pada 5 Agustus 2017 pelepasan oleh Kementerian Pendidikan dan Bina Antar Budaya. Kemudian pada tanggal 7 Agustuz berangkat ke Amerika hingga pulang kembali ke Bangka bulan Juni 2018 nanti.

Selama program ini berlangsung, mereka akan tinggal dengan keluarga Amerika, bersekolah di SMA setempat dan belajar secara langsung mengenai kehidupan di Amerika Serikat.