Pilot David Route Nekat Rekam Video Dekat Sumbu Lava Gunung Sinabung

BANGKAPOS.COM, MEDAN - Seorang pilot yang juga petualang mengambil risiko maut dengan membuat video dari dekat sumbu lava Gunung Sinabung di Dataran Tinggi Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utar.

Gunung Sinabung sejak sepekan terakhir intensitas erupsinya semakin tinggi.

Pilot bernama David Route ini bersama rekannya terlihat berdiri di dekat kawah gunung yang mengeluarkan asap dan menerbangkan drone dari tempat yang sangat berbahaya itu.

Sampai saat ini Sinabung masih dinyatakan tempat terlarang. Warga tidak diperbolehkan beraktivitas dalam radius lima kilometer dari gunung.

"... Sejak itu (tahun 2014) Gunung Sinabung telah diklasifikasikan sebagai kode merah dan akses tertutup untuk umum. Sinabung berada dalam status aktif permanen dan melepaskan awan panas hingga 25000 kaki beberapa kali dalam sehari. Karena kami peduli dengan hidup kami, banyak jaring pengaman telah dipersiapkan sebelumnya," tulisnya pada keterangan video droneyang diunggahnya di Instagram @pixees, Sabtu (22/7/2017).

Pengambilan gambar disebut dilakukan, Kamis (20/7/2017).

Meskipun sudah menyebut tentang usahanya mengurangi bahaya dilahap lahar atau awan panas, tetap saja aksinya di daerah terlarang ini mengundang kengerian bagi banyak orang. Banyak pula yang mengecam.

rtakar: Are you happy now? Hah? Because youre sensasion we're got warning from our top brass. Are you happy now breaking the law in the sinabung red zone? You're happy hah?

elisabeth_rs: Everyone is watching your stupidity. You can be proud being do that when everyone who lives there worried and scared of the volcano blow up and kill them anytime.

Namun ada juga yang menganggap aksi pria ini sebagai aksi yang luar biasa. (Tribun Medan)