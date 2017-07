Raisa Buka-bukaan Sang Pacar Hamish Daud Sosok yang Hyper

BANGKAPOS.COM - Kisah asmara Hamish Daud dan Raisa memang selalu menarik untuk diikuti.

Pasangan ini memang jarang memperlihatkan kemesraan mereka di depan publik.

Namun, hubungan Hamish Daud dan Raisa Andriana kini semakin lengket saja.

Raisa dan Hamish Daud. (Instagram.com)

Meski jarang terlihat mesra di depan kamera, keduanya kerap saling memberikan komentar di posting-an pasangan.

Tentu saja, hal ini membuat netizen makin iri hingga patah hati.

Baru-baru ini, pasangan tersebut kembali menebar keromantisan melalui media sosial Instagram.

Raisa terlihat kembali memberikan komentar di posting-an yang diunggah Hamish.

Dalam posting-an tersebut Hamish mengunggah empat foto kegiatannya saat di Kalimantan.

"This #whaleshark pup was so hyper & playful. Encounters with any shark species is special these days. They are rapidly depleting & need our help. SAY NO TO ALL SHARK PRODUCTS. #sharkweek #savesharks #gentlegiants #indonesianoceanpride"