Pemkot Bentuk Kampung Siaga Bencana Kelurahan Masjid Jamik

Laporan Wartawan Bangka Pos, Zulkodri

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kota Pangkalpinang terus berupaya meminimalisir bencana sekaligus penanggulangan bencana.

Salah satu upaya tersebut kembali membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kelurahan Masjid Jami Kecamatan Rangkui.

Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Pemkot Pangkalpinang, Rika Komarina mengatakan pembentukan KSB ini, merupakan salah satu program dari Kementerian Sosial.

Kemensos mempunyai program Community Based Disaster Management (CBDM) atau penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang berprinsip One Command, One Rule dan One Corp.

"Kelurahan Masjid Jami ini, terletak dipinggir Daerah Aliran Sungai (DAS) Rangkui. Bisa dikatakan daerah tersebut, daerah rawan bencana, makanya kita bentuk KSB Masjid Jami ini," kata Rika saat memberikan sosialisasi pembentukan KSB baru di Gedung Serba Guna Dinsos dan PPA Kota Pangkalpinang, Kamis (27/07/2017)

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPA) Kota Pangkalpinang, Fitriansyah menambahkan, saat ini Pangkalpinang sudah memiliki tiga KSB, yakni Kelurahan Opas Indah, Kelurahan Temberan dan Kelurahan Rawa Bangun.

Ketiga kelurahan tersebut, merupakan daerah yang rawan terhadap bencana alam, banjir dan puting beliung.

"Sekarang, kita sudah memiliki empat KSB. Kedepannya terus akan kita kembangkan juga di kelurahan-kelurahan lain yang juga dianggap rawan bencana. Kami menyiapkan masyarakat untuk selalu siaga bila terjadi bencana di wilayah mereka," ujarnya.

Pembentukan KSB baru ini, lanjut Fitriyansyah juga akan dilakukan simulasi dan gladi penanggulangan bencana. Yang nanti bisa dipraktekkan saat terjadi bencana.

Hal ini, untuk memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kerawanan dan ancaman bencana sekaligus membentuk jejaring berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat.