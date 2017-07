Hulk si Raksasa Hijau Akhirnya Bisa Ngomong

BANGKAPOS.COM - Bagi penggemar kisah fiksi superhero, tentu tak asin lagi dengan tokoh raksasa hijau alias Hulk. Dalam film-film yang beredar, Hulk tidak pernah berbicara kecuali saat ia kembali menjadi sosok Bruce Banner.

Namun dalam trailer film Thor: Ragnarok, yang ditampilkan di Comic Con, San Diego, Sabtu (22/7/2017), Hulk ternyata Hulk bisa berbicara. Pemeran Hulk, Mark Ruffalo, mengatakan Hulk bukan lagi superhero yang hanya bisa menggeram dan menghancurkan.

Dalam Thor: Ragnarok dikisahkan, Hulk sudah lama tidak menjadi Bruce Banner. Sisi manusianya sudah dipendam. Ruffalo menuturkan, Hulk sudah bisa berdialog meskipun kosa katanya masih terbatas.

Dalam trailer film arahan Taika Waititi itu ditampilkan Hulk yang seperti orang baru belajar bicara. Contohnya seperti dialog di bawah ini.

Hulk: "Hulk like fire. Thor like water."

Thor: "We're kind of both like fire."

Hulk: "But Hulk raging fire, Thor like smoldering fire."

Thor: Ragnarok merupakan film ketiga Thor. Film produksi Marvel Studios ini dijadwalkan tayang pada November 2017.

Film ini menampilkan bintang-bintang Chris Hemsworth sebagai Thor, Mark Ruffalo berperan sebagai Hulk, dan Tom Hiddleston memerankan Loki.

Dalam trailer disebutkan Thor berjumpa lagi dengan Hulk. Keduanya berduet untuk melawan Hela, sang dewi maut. Mereka mendapat bantuan dari Loki dan Valkryie.

