Paska Banjir, Akses Menuju Beltim Sudah Bisa Dilalui Truk

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah mengatakan saat ini akses di Pulau Belitung sudah berjalan normal paska banjir.

Dampak paska banjir seperti sampah dan kerusakan lainnya juga sudah dalam proses pengerjaan.

"Infrastruktur jalan sedang dilakukan pengerjaan seperti di Kampit menuju Manggar, di Kampit sudah bisa dilalui truk. Di Mempayak juga sudah bisa kemarin kita coba lalui dengan double cabin sudah bisa, untuk yang sifatnya untuk mengangkut orang, barang logistik ini sudah bisa," jelas Abdul Fatah, Jumat (28/7/2017).

Sedangkan rumah rusak, dan jaminan kehidupan paska banjir juga sudah didata by name by addres. Ia berharap bencana seperti ini tidak terulang kembali.

"Total kerugian di kabupaten tanjungpandan sekitar 23 miliar, kalau Beltim saya lupa datanya, kita sudah lakukan pendataan keseluruhan baik dari rumah, jumlah jiwa, dan termasuk yang mendapatkan jaminan hidup," katanya.