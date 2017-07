Putra Pertama Erzaldi Dalami Ilmu Memasak di Melbourne Australia

Laporan wartawan Bangka Pos, Ardhina Trisila Sakti

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Istri Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Melati Erzaldi mengajak putera pertamanya Febryano Ammar Raffi (18) dalam penyambutan tujuh pelajar beda negara Association For The Internasional Exchange Of Students In Economics And Commerce (AIESEC), Selasa (1/8) di SMAN 1 Pangkalpinang.

Melati Erzaldi mengajak Febryano karena ingin menunjukkan kepada siswa SMAN 1 Pangkalpinang bahwa belajar bahasa Inggris sebagai alat komunikasi sedunia tidak hanya bisa dipelajari melalui pendidikan formal.

"Sambutan saya hari ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh anak saya. Anak saya gak les dia belajar sendiri. Dia belajar bahasa Inggris dari menonton film dan mendengarkan musik. Belajar Bahasa Inggrsi bisa otodidak" ujar Melati Erzaldi saat talkshow bersama tujuh pelajar AIESEC.

Senada dengan ibunya, Fabryano yang mengenakan kacamata ini juga membenarkan apa yang dikatakan ibunya.

"Kalau les itu wasting money, di sekolah itu banyak teori sebenarnya kita bisa aplikasikan sendiri. Practice make Perfect," ujarnya

Kedatangan putera Erzaldi Rosman dan Melati Erzaldi ini usai menyelesaikan pendidikan tingkat SMA nya di High Scope Tb Simatupang Jakarta. Tak diduga saat ditanya Bangka Pos, Febryano mengaku akan mengambil jurusan culinary art di salah satu Universitas di Melbourne Australia.

"Saya pengen masuk jurusan itu karena sejak 5 SD sudah suka masak," tukas Fabryano.

Mendengar Febryano lantang menyebutkan cita-citanya kepada pewarta, Melati Erzaldi mengaku mendukung passion sang anak yang berda jauh dengan sang ayah Erzaldi Rosman.

"Saya mendukung, saat ini dia masih les secara teknik (culinary art). Tahun depan dia bergabung di Melbourne," tutup Melati.