Janda Dua Anak Ini Jadi Soroton Dunia Karena Mirip Angelina Jolie

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Nama Eufrasia Vieira melejit ketika ia foto bareng Nikita Mirzani dan tersebar di media sosial.

Janda dua anak itu dianggap warganet sangat mirip dengan aktris Hollywood, Angelina Jolie.

Komentar-komentar yang menganggap Vieira mirip denganAngelina Jolie pun terus disebutkan oleh warganet, dalam postingan Nikita pada 26 Juli 2017.

Ketika ditemui di Gedung TransTV, Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (1/8/2017), Vieira tampak grogi dan mengatakan sebutan dirinya mirip Angelina Joliehanya lelucon.

"Menurutku itu sih joke (lelucon), karena itu mustahil. Angelina Jolie kan super beautiful dan superwoman. Kalau aku sih segitu simple dan sangat sederhana. Im not beautiful like her," kataEufrasia Vieira dengan mulut yang bergetar.

"Aku ketawa aja (dimiripkan dengan Angelina Jolie). Itu enggak mungkin banget karena dia (Angelina Jolie) sangat cantik sekali dan dia bule. Kalau aku kan orang Asia," sambungnya.‬

Wanita asal Timor Leste berkewarganegaraan Indonesia itu tak menyangka pemberitaan tentang dirinya yang dimiripkan denganAngelina Jolie, sampai ke media international.

"(Pemberitaan) itu banyak banget sampai ke news dari Oxford, Amerika Serikat nyorot itu. Padahal aku tuh enggak mirip," ucapnya masih dengan mulut yang sedikit gemetar.

Kendati demikian, anak pahlawan Indonesia, Claudio Vieira itu tidak ambil pusing.

Ia hanya berpikir positif disamakan dengan Angelina Jolie karena memiliki aktivitas dan kesenangan yang sama, bukan karena penampilan.

"Aku ambil positifnya ya, mungkin bukan physically, tapi lebih ke pekerjaan-pekerjaan kita ya. Karena aku dari dulu juga suka sama charity. Aku suka anak-anak. Mungkin mereka compare-nya ke situ," tutur Eufrasia Vieira. (*)