Lagi Bahagia, Britney Spears Umumkan Kekasihnya Barunya yang Berumur 23 Tahun Ini

MEMILIKI kekasih baru atau pacar baru, tentunya merupakan hal yang sangat membahagiakan.

Hal itu kini tengah dialami penyanyi pop ternama Britney Spears.

Diketahui, belum lama ini, penyanyi Britney Spears dengan bangga mengumumkan Sam Ashgari (23) adalah kekasihnya.

Pengumuman itu dilakukan di akun Instgaram (IG) Britney (35) yang sekaligus mengunggah bersama dengan sebuah video.

Dalam keterangan tersebut Britney menulis:

"Me and my boyfriend @samasghari"

Melalui video yang diunggah, menunjukkan Britney dan Sam duduk berdampingan sambil menggoyangkan kepala mereka mengikuti irama musik.

Sam kemudian berbagi video yang sama dengan judul:

"Her smile makes me crazy @britneyspears"

Sebelumnya rumus mengatakan mereka kini sedang hangat bercinta dan bakal menikah.

Namun, Britney tidak pernah membuat pengakuan tentang hubungan tersebut, sampai dia sendiri mengumumkan Sam adalah kekasihnya.