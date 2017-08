Padli Berharap Pemkab Bangka Anggarkan Dana Pembelian Notebook Untuk Sekolah

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka H Padli saat menyampaikan sambutan pada pelatihan G Suite For Education Chromebooks untuk SMP di Kabupaten Bangka, Rabu (2/8/2017) di ruang pertemuan SMPN 2 Sungailiat.

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Keberadaan Google di dunia teknologi sangat berperan dalam memudahkan berbagai kehidupan.

Seperti dengan aplikasi Hallo Google orang bisa menanyakan apa saja dan menemukan jawabannya.

Hal ini diakui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Padli.

Menurutnya dengan aplikasi Hallo Google ketika ia bertanya jarak antara Madinah dengan Indonesia dijawab oleh Google 8038.60 Km.

Kalau naik pesawat dari Jakarta selama 9 jam 15 menit dari Jakarta ke Madinah.

Dia berterima kasih atas kehadiran Direktur Google Perwakilan Indonesia Ganis Samoedra yang sudah hadir kedua kalinya dan memberikan pelatihan kepada para guru di Kabupaten Bangka.

"Kata bupati kita ini generasi X dan Y kalau tidak menguasai IT akan tertinggal jauh dengan kawan-kawan lain maka diharapkan kita tahu perkembangan IT," kata Padli saat pelatihan G Suite For Education Chromebooks untuk SMP di Kabupaten Bangka, Rabu (2/8/2017) di ruang pertemuan SMPN 2 Sungailiat.

Untuk itu ia berharap Pemkab Bangka juga bisa menganggarkan kembali untuk pembelian notebook bagi sekolah belum mendapat bantuan.

Menurutnya dengan pelatihan yang berikan Google bisa menambah wawasan para para guru. (*)