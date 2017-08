Terungkap, Ternyata Begini Kotornya Uang yang Ada di Dompet Anda

BANGKAPOS.COM--Orang tua sering berkata bahwa uang adalah benda paling kotor di dunia.

Terlepas dari harfiah atau tidaknya kata “kotor”, tampaknya ungkapan ini ada benarnya.

Sekelompok peneliti yang dipimpin oleh pakar biologi Jane Carlton di New York University pernah mencoba mengidentifikasikan jenis-jenis bakteri yang dapat ditemukan pada uang dollar AS yang digunakan di New York.

Dipublikasikan dalam jurnal PLOS One pada bulan April lalu, ternyata jumlah bakteri yang ditemukan oleh para peneliti mencapai 100 strain dengan mudah.

Bakteri-bakteri ini termasuk Propionibacterium acnesyang menyebabkan jerawat dan Streptococcus oralis yang biasa ditemukan di dalam mulut.

Mereka juga menemukan berbagai macam DNA yang berasal dari hewan peliharaan hingga makanan.

Hal ini tidak mengherankan. Pasalnya, bakteri pada uang tidak hanya disebarkan dari orang ke orang, tetapi juga dari kaleng tip hingga mesin penarik uang otomatis.

Setiap lembar uang bahkan membawa sepotong lingkungannya setiap kali berpindah tangan.

Walaupun mayoritas bakteri yang ditemukan oleh Carlton dan kolega tidak berbahaya bagi kesehatan manusia, tetapi beberapa bakteri yang menyebar melalui makanan dan menyebabkan sakit perut seperti salmonella dan sebuah strain patogen E coli sudah terbukti mampu bertahan hidup pada koin dan bersembunyi di ATM.

Selain itu, Staphylococcus aureus yang kebal terhadap methicillin dan menyebabkan infeksi kulit juga ditemukan secara meluas pada uang kertas di AS dan Kanada.