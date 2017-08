Ashanty Ternyata Pernah Batal Nikah dan Simpan Masa Lalu Pahit Ini

BANGKAPOS.COM--Bagaikan roda yang berputar, kehidupan manusia memang terkadang berada di atas, kadang di bawah.

Kondisi ini rupanya juga pernah dialami oleh Ashanty.

Istri Anang Hermansyah itu ternyata punya sekelumit cerita masa lalu pahit yang kini menjadi cerita lawas.

Wanita bernama lengkap Ashanty Siddik Hasnoputro ini lahir di Jakarta, 4 November 1984.

Ashanty memulai debutnya sebagai penyanyi lewat lagu yang berjudul 'Dulu'.

Anang Hermansyah dan Ashanty (KOMPAS.com/ANDI MUTTYA KETENG)

Dilansir dari Wikipedia, lagu di album tersebut ini membawa ke stasiun radio dan TV di Indonesia seperti Dahsyat, Inbox, Play List, Take Him Out Indonesia dan Kiss Vaganza.

Album pertamanya ialah Ashanty, dirilis tahun 2009.

Nama Ashanty mulai melejit ketika ia dipinang Anang Hermansyah untuk berduet.

Mereka menyanyikan lagu berjudul Jodohku.

Hubungan antara Anang dan Ashanty ternyata tak hanya soal pekerjaan saja.

Keduanya mulai dikabarkan memiliki hubungan khusus antara laki-laki dan wanita.