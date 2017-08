Fresh dengan Fitur Baru, New Honda Jazz Ramai Peminat

BANGKAPOS.COM-– Bulan pertama semester kedua 2017 menjadi berkah untuk Honda, terutama jika melihat penjualan produk barunya Jazz. Hanya perlu waktu enam hari sejak peluncurannya, 26 Juli 2017, untuk mencapai 1.112 unit.

Jika dihitung secara total, sepanjang Januari hingga Juli 2017 perolehan keseluruhannya mencapai 8.919 unit. Dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Honda Jazz merupakan hatchback terlaris, melampaui Toyota Yaris dan Mazda2.

“Honda Jazz selalu menjadi model yang dinantikan, termasuk produk baru saja disegarkan, dari sisi tampilan dan penambahan fitur baru. Selain Jazz, beberapa model lain Honda juga terus menunjukkan penjualan positif memasuki semester kedua di tahun 2017 ini,” ujar Jonfis Fandy, Marketing & After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor dalam siaran resminya, Rabu (2/8/2017).

Pencapaian Juli

Secara total, jualan Honda di Juli 2017, mencapai 12.677 unit, atau mengalami perbaikan 43 persen dari bulan sebelumnya (juni) yang hanya sebesar 8.843 unit. Sementara sepanjang 2017, Honda membukukan penjualan sampai 105.939 unit.

Penjualan tertinggi dipegang oleh New Honda Brio Satya yang terjual sebanyak 4.143 unit, meningkat 83 persen dari bulan sebelumnya tercatat sebesar 2.265 unit. Sementara di segmen hatchback, ada Honda Civic Turbo berhasil membukukan penjualan sebesar 249 unit di bulan ketujuh ini.

Deretan SUV dan MPV

Salah satu segmen andalan Honda di SUV, pencapaiannya juga masih positif, mulai dari All New Honda CR-V Turbo, Honda HR-V dan Honda BR-V yang menyumbangkan penjualan signifikan pada Juli 2017.

CR-V Turbo yang diluncurkan pada IIMS 2017, berhasil membukukan penjualan sebanyak 2.555 unit dengan penjualan total 4.023 unit Januari-Juli 2017. Model SUV lainnya, Honda HR-V 1.5L mencapai 1.615 unit dan Honda HR-V 1.8L 416 unit, atau meningkat 33 persen dari bulan sebelumnya.

Sementara yang terakhir ada Honda BR-V yang berhasil terserap pasar sampai 590 unit dengan penjualan total sebesar 12.567 unit sepanjang tahun 2017.

Kemudian pesaing Avanza dari Honda, Mobilio, hanya terjual 739 unit di Juli ini. Lalu upper MPV New Honda Odyssey sebesar 36 unit, di mana mengalami peningkatan dibanding Juni yang hanya 6 unit. All New Honda Odyssey sudah membukukan penjualan total selama 7 bulan, sebanyak 184 unit.

City Car dan Sedan

New Honda Brio RS memperoleh hasil penjualan sebesar 1.019 unit, atau meningkat dari Juni yang tercatat hanya sebesar 668 unit. Sejak Januari hingga Juli 2017, Honda Brio RS sudah mencapai total sebesar 6.314 unit.

Dari segmen Sedan, All New Honda Civic Turbo terjual 54 unit, lalu New Honda City memperoleh hasil 149 unit, meningkat dari bulan sebelumnya yang hanya sebesar 74 unit. Pada bulan Januari hingga Juli 2017, New Honda City sudah meraih penjualan total sebesar 443 unit.