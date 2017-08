Inilah Jadwal Film Hollywood Agustus-Desember

BANGKAPOS.COM -- Puas menyaksikan beberapa film Hollywood unggulan selama Januari-Juli 2017, bersiap-siaplah untuk menyaksikan sejumlah film terbaru di Agustus-Desember.

Selama setengah tahun 2017 ini, kita akan disuguhi berbagai genre film mulai dari laga, thriller, hingga fantasi.

Meskipun begitu, tak semua film yang tayang di Indonesia, tetapi sejumlah film terbaru bakal dirilis.

Setidaknya, beberapa judul film Hollywood yang layak ditonton sepanjang akhir 2017 ini.

Apa sajakah itu? Deretan lengkapnya bisa dilihat berikut ini.

AGUSTUS 2017

1. The Dark Tower

2. Kidnap

3. Wind River

4. Annabelle: Creation

5. The Nut Job 2: Nutty By Nature

6. The Hitman's Bodyguard

7. Polaroid

8. Tulip Fever

9. Leap!

SEPTEMBER 2017

1. Renegades

2. IT

3. American Assassin

4. Kingsman: The Golden Circle

5. The LEGO Ninjago Movie

6. Flatliners

7. American Made

OKTOBER 2017