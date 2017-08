Pemain Timnas Qatar Ini Asli Indonesia, Fotonya Bikin Netizen Marah

BANGKAPOS.COM, QATAR - Meski jarang memenangkan kejuaraan sepak bola bergengsi, Indonesia sebenarnya memiliki banyak talenta berkualitas.

Talenta-talenta pesepakbola Indonesia atau keturunan banyak bertebaran di berbagai negara.



Sebagian di antaranya bersedia bergabung dengan Timnas Indonesia. Satu di antaranya adalah Ezra Walian.

Pemain yang bermain di Belanda itu juga berganti kewarganegaraan menjadi WNI. Tapi tak semua pemain di luar negeri bersedia bergabung dengan Timnas Indonesia.

Kiper Juventus kelahiran Mataram, misalnya. Ya, Emiliano Mulyadi sekarang bermain untuk klub Venezia. Ia lebih memilih bergabung dengan Timnas Italia daripada Indonesia.

Tak mengherankan, Emiliano menjadi "public enemy" pecinta bola Indonesia. Hal serupa tampaknya juga terjadi pada Andri Syahputra, pemain bola asal Aceh.

Saat ini Andri bermain untuk Timnas Qatar. PSSI sebenarnya sempat memanggilnya bergabung, namun Andri menolaknya.

Suporter Timnas Indonesia pun sebagian di antaranya membencinya. Tak jarang mereka juga ramai-ramai menyerang akun Instagram Andri, @andri010.

Baru-baru ini, akun tersebut juga kembali ramai-ramai diserang. Penyebabnya adalah unggahan yang ada di akun tersebut.

Andri mengunggah foto dirinya akan meletakkan sebuah bola di lapangan hijau. Foto yang diunggahnya pada Kamis (3/8/2017) sekitar pukul 13.00 WIB, itu juga diserta sebuah caption bernada provokasi.

"Maybe they hate me cuz im too good," tulis Andri dalam akun tersebut.

Postingan itu membuat netizen bereaksi dan berang. Mereka pun rama-ramai menyerang akun tersebut.



@suhadakakbar, "to good for betraying Indonesia, maybe?"

@fatihul_mubarok, "What qatar? Please delete your bio "Indonesia" pleasee,"

@retnsr, "Qatar? Yaa Allah ka,"