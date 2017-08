Fita Perol Belum Terkalahkan di LSP Babel 2017

Laporan Wartawan Pos Belitung, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM, BELITUNG TIMUR - SSB Fita Perol meneruskan tren positifnya pada gelaran Liga Sepakbola Pelajar (LSP) U-14 dan U-16 seri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 1-7 Agustus 2017.

Anak-anak asuh pelatih Beyamin Tatang itu belum terkalahkan hingga Jumat (4/8/2017) ini.

Pada pertandingan Jumat (4/8) tadi, SSB Fita Perol Beltim U-16 menundukkan tamu 'tetangga' mereka KOP Tanjungpandan U-16 dengan skor tipis 2-1.

Sementara Fita Perol U-14 juga menorehkan hasil positif usai menyudahi perlawanan PS Air Gegas Basel U-14 dengan skor 2-1.

Pelatih SSB Fita Perol Beyamin Tatang mengatakan, saat ini peluang timnya baik U-14 dan U-16 terbuka lebar.

SSB Fita Perol U-14 mencatat hasil dua kali menang dan satu kali imbang dari tiga kali bertanding.

Mereka menjadi runner up Pool B karena kalah selisih gol dengan Dikpora FC Babar U-14 dan akan berhadapan dengan juara pool A yakni Bangka Go Sungailiat U-14 pada Sabtu (5/8) ini

Adapun SSB Fita Perol U-16 saat ini menduduki peringkat kedua klasemen sementara. Mereka telah mencatatkan dua kali kemenangan dan dua kali pertandingan selama gelaran LSP U-14 dan U-16 ini berlangsung. Mereka kalah poin hanya karena belum bertanding.

"Kami berusaha memberikan yang terbaik dan hasil maksimal," ujar Tatang, Jumat (4/8/2017). (*)

Jadwal pertandingan Sabtu (5/8/2017)

* SSB KONI Basel U-16 Vs SSB Fita Perol Beltim U-16 (pagi)

*) Bangka Go Sungailiat vs SSB Fita Perol Beltim U-14

*) KOP Tanjungpandan U-16 vs SMP N 1 Lubuk Besar Junior Bateng FC U-16 (sore)

*) Dikpora FC Babar vs FC Fortin MTs N 1 Bateng (sore)