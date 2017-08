Garam Langka, Harga Ikan Asin Ikutan Naik

Laporn Wartawan Bangka Pos, Nordin

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Pedagang ikan asin di Pasar Pangkalpinang mulai menaikkan harga jual ikannya.

Saat ditemui bangkapos.com, Jum'at (4/8), salah seorang pedagang ikan asin di Pasar Pagi Pangkalpinang Sumiati menerangkan, dirinya sudah beberapa hari menaikan harga jual ikan asinnya.

Seperti ikan asin bulu ayam Rp 6 ribu per ons, tri mulai dari Rp 8 sampai 13 ribu per ons, gelame, ciu Rp 4 ribu per ons.

"Semenjak garam mulai langka sudah ada isu-isu barang mulai naik, kalau saya pribadi baru berapa hari ini ikan asin naik, itupun Rp 500 sampai 1000 kenaikannya," ucap Sumiati kepada bangkapos.com, Jum'at (4/8).

Terpisah pedagang kelontong di Pasar Pagi Andini menyebutkan garam di tokonya sudah sebulan terakhir menghilang.

Terutama garam kasar yang sering digunakan para nelayan dan pembuat ikan asing.

"Udah ngak ada lagi garam kasar kita, kira-kira sebulan lebih orang yang biasa ngantar tidak datang," sebut Andini.

Andini melanjutkan, kelangkaan garam kasar juga berpengaruh terhadap garam halus. Kenaikannya mencapai Rp 4 ribu per sak.

"Padahal awalnya Rp 7 ribu, kemudian berubah jadi Rp 9 ribu sekarang Rp 11 ribu persak. Itupun bungkusnya sudah berbeda dengan sebelumnya," sambung Andini.