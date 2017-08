Juara Atau Tidaknya Fita Perol Beltim U-16 Ditentukan Besok, Ini Klasemen Sementaranya

Laporan wartawan Pos Belitung, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM, BELITUNG TIMUR- Asa SSB Fita Perol Beltim U-16 untuk menjuarai Liga Sepakbola Pelajar U-16 seri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 masih terbuka lebar.

Saat ini, skuat besutan pelatih Beyamin Tatang itu bercokol di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 7 poin hasil dari dua kali menang dan satu kali seri.

Mereka kalah dua poin atas tim dari kabupaten 'tetangga' KOP Tanjungpandan yang telah merampungkan total empat pertandingan dalam laga ini.

Tatang menuturkan, pihaknya akan mengeluarkan kemampuan terbaik pada laga terakhir dan sangat menentukan, Sabtu (6/8/2017 pagi menjelang siang besok di Stadion Utama Belitung Timur.

Fita Perol Beltim U-16 akan berhadapan dengan penghuni papan dasar klasemen sementara SMP N 1 Lubuk Besar Junior Bateng U-16.

Catatan selama LSP Babel 2017 bergulir, SSB Fita Perol unggul dalam statistik ketimbang SMP N 1 Lubuk Besar Junior Bateng U-16 yang selalu kalah dalam tiga pertandingan terakhir.

"Kami memang harus meraih angka penuh sebab ini pertandingan menentukan. Kami akan mengerahkan kemampuan baik fisik maupun mental. Kami akan berikan kemampuan terbaik untuk Beltim," ujar Tatang, Sabtu (5/8/2017).

Pada pertandingan Sabtu (5/8/2017) tadi,Fita Perol Beltim U-16 bermain sama kuat dengan skor 1-1 atas musuhnya SSB KONI Basel.

Adapun Bangka Go Sungailiat U-14 berhasil mengalahkan SSB Fita Perol Beltim U-14 dengan drama adu pinalti 4-3 usai bermain imbang 0-0.

Kemudian, KOP Tanjungpandan U-16 berhasil meraih hasil maksimal usai menumbangkan SMP N 1 Lubuk Besar Junior Bateng FC U-16 dengan skor 1-0. Dan Dikpora FC Babar ditekuk FC Fortin MTs N 1 Bateng dengan skor 1-3. (*)

Klasemen Sementara LSP Babel 2017 U-16 (Main, Menang, Seri, Kalah, Poin)

1. KOP Tanjungpandan: 4, 3, 0, 1, 9

2. SSB Fita Perol Beltim: 3, 2, 1, 0, 7

3. PS Toboali Basel : 3, 1, 1, 1, 4

4. SSB Madesa Riau Silip Bangka : 3, 1, 0, 2, 3

5. SMP N 1 lubuk Besar Junior Bateng: 3, 0, 0, 3, 0





Jadwal Pertandingan Minggu (6/8/2017):

* PS Toboali Basel U16 vs SSB Madesa Riau Silip Bangka U-16 (pagi)

* SSB Fita Perol Beltim U-14 vs Dikpora FC Babar U-14 (pagi/perebutan juara ketiga)

* SSB Fita Perol Beltim U-16 vs SMP N 1 Lubuk Besar Junior Bateng U-16 (pagi menjelang siang)

*Bangka Go Sungailiat U-14 vs FC Fortin MTs N 1 Bateng U-14 (sore final dan penutupan)