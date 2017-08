Netizen Sewot Lihat Cita Citata Terlalu Hot saat Liburan di Bali

BANGKAPOS.COM - Beberapa hari terakhir Cita Citata terlihat sedang menikmati liburannya di Pulau Bali.

Hal ini diketahui dari unggahan beberapa foto di akun Instagramnya.

Pulau Dewata memang sangat terkenal dengan toleransi antar para penduduk juga turisnya.

Mereka sangat terkenal degan sikap menghargai prifasi orang lain, termasuk juga saat berpakaian.

Hal ini membuat banyak orang nyaman berkespresi dengan apa yang mereka pakai dan lakukan.

Sama halnya dengan pedangdut mungil Cita Citata.

Dalam unggahan Instagram miliknya pada Jumat (4/8/2017), Cita mengenakan pakaian dengan bagian atas terbuka.

Ia terlihat sangat menikmati momen liburan tersebut bersama dua kerabatnya.

"fewer friends, less drama. keep your circle small" caption yang ditulis Cita.